Türkiye, en çok TikTok kullanıcısı olan dokuzuncu ülke oldu

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Son dönemlerde popüler olan sosyal medya platformu TikTok’u her yaştan insan kullanıyor. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kullanıcılar kısa videolar çekerek milyonlarla paylaşıyor.

İnternet hizmetleri konusunda araştırmalar yapan “We Are Social” adlı platformun verilerine göre dünya genelinde bir milyardan fazla kullanıcısı olan TikTok’ta Türkiye’den 26.5 milyon kullanıcı bulunuyor. Türkiye, dünyada en çok TikTok kullanıcısı olan dokuzuncu ülke. Uzmanlar TikTok’un uzun süre kullamında gençlerin üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtti. Aileler ise çocuklarının TikTok kullanmasını istemediklerini, bu durumun psikolojilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Nursu Çakın Memik, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerinde zararlı etkilere sahip olduğunu kaydetti. Memik, “Sosyal medyada belirli yaş sınırlamalarının olması gerek. Çünkü risklerle dolu bir mecra. Çocuklar burada olanları gerçekmiş gibi algılıyor. Ünlü olma çabasına girip beğeni ve izlenme sayılarının fazla olmasını istiyor” dedi.

ŞİDDETİ NORMAL GÖRMEK

Ergenlik döneminde olan bireyin kimlik arayışı içine olduğunu ve bu dönemde riskli, cesaretli davranışlar sergilemek istediklerini söyleyen Memik, “Bu dönemde mutlaka bir erişkinin kılavuzluğuna ihtiyaç duyarlar. Sosyal ortamlarda şiddet uygulanınca birey şiddeti normal olarak görmeye başlar. Sonrasında kişi büyüdüğünde şiddet alışkanlık haline gelebilir. Bu nedenle gelecekte şiddet anlamında risk artar. Hem zorbalık hem de mağdur olma durumu sosyal medyayla birlikte artar” diye konuştu.

"YASAKLADIĞIMIZDA HIRÇINLAŞTI"

15 yaşındaki kardeşinin TikTok kullandığını ancak psikolojisini etkilediği için ailesinin yasakladığını söyleyen Fatma Ç., “Bizimle sosyal bağları kopmuştu. Kendi kafasından hikâyeler uydurup onları videoya uyarlıyordu. Bu durumu fark ettiğimizde artık kullanmasını istemedik. Çünkü telefondan başını kaldırmıyordu. TikTok’u yasakladığımızda bize karşı hırçınlaştı. Uzun bir süre konuşmadı. Bizden gizli arkadaşlarının telefonundan hâlâ TikTok çektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"PARA KAZANMAK İÇİN HESAP AÇTI"

12 yaşındaki TikTok kullanıcısı A.A’nın annesi Zelal A. ise “Kızım takipçilerim olursa para kazanmaya başlarım düşüncesiyle hesap açtı. Sürekli telefonla ilgileniyordu. Sosyal hayatı kalmamıştı. Video çekince beğeni toplamak hoşuna gidiyordu. Hesabı herkese açıktı, özeli kalmamıştı. Kendisinden büyük insanlar kızıma mesaj atıp, yorum yapıyordu. Atılan yorumlar doğal olarak psikolojisini etkiledi. Aile bağları kopmaya başlamıştı. Bu yüzden artık kullanmasını yasakladık ve kullanmayı bıraktı” dedi.