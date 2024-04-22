Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 17:36

Güncelleme: 22.04.2024 - 17:40

Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda imzalanan mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani himayesinde gerçekleşti.

İmza töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti ile BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui de hazır bulundu.

İmza törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

“PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Terör örgüt PKK'ya karşı alınacak önlemleri ele aldık. PKK'nın Irak topraklarındaki varlığı en kısa sürede sonlanacak.

Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum.

Güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, çevre, sınır aşan sular, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda teknik müzakerelerin sürdürülmesini ve takibini sağlayacak ortak daimi komiteler kurulmasına karar verdik.

Irak ile ilişkilerimize komşuluk hukuku açısından bakmaya devam edeceğiz. Irak'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Ziyaretin yeni başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum.

Bugünkü ziyaretimizi Filistin’de yaşanan insanlık dramının yansımaları altında gerçekleştiriyoruz. Gazze’de akan kanın durması için elimizden geleni yapıyoruz. İsrail ile İran ekseninde yaşanan gelişmeler savaşın yayılma ve tırmanma riskini artırmakta, dahası Filistin'deki katliamı gölgelemektedir.

(Iraklı) Mevkidaşlarımla İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün bölgemize etkilerini ele aldık atabileceğimiz müşterek adımlar hakkında istişarede bulunduk.

(İran-İsrail) İlgili tüm taraflara, gerilimi tırmandırıcı adımlardan kaçınmaları telkinimi tekrar hatırlatmak istiyorum.”

KALKINMA YOLU PROJESİ NEDİR?

Türkiye ve Irak arasında gerçekleştirilecek olan Kalkınma Yolu Projesi, iki ülkenin ekonomik ve jeopolitik güçlerini artırarak gelecekteki ticaret potansiyellerini canlandırıyor. Proje, Basra Körfezi hinterlandını Avrupa'ya bağlayarak Orta Doğu’nun en büyük limanı olması planlanan Büyük Fav Limanı'ndan Mersin Limanı'na kadar olan demiryolu ve otoyol hatlarını içermektedir. Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumunu güçlendirecek olan bu proje, aynı zamanda G20 Zirvesi'nde gündeme gelen IMEC projesine de bir alternatif oluşturarak bölgesel ticarette yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.