Türkiye Şap Enstitüsü Müdür Vekili Ertan Ağtürk'ten aşılama açıklaması

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 13:12

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 13:15

Türkiye Şap Enstitüsü Müdür Vekili Ertan Ağtürk, 8 Mart'ta Türkiye'de görülen şap hastalığının yeni varyantı 'SAT-2 serotipi'ne ilişkin yapılan çalışmaları aktardı.

"1 MİLYON 500 BİN AŞIYI SAHAYA YOLLADIK"

Aşının çok yoğun talep gördüğünü söyleyen Ağtürk, şöyle konuştu:

"Aşı üretmek için biz gerekli tedbirlerimizi almıştık. Hastalık komşu ülkelerde görülünce 3 Şubat'ta aşı üretimine başlamıştık. 37 gün içerisinde biz aşımızı aşı şişemizin içerisine koyarak vatandaşımıza, çiftçimize ulaştırmaya başladık. 2 milyon 550 bin doz üretimimiz vardı. Bunun 1 milyon 500 binini sahaya yolladık. Aşı üretimine her hafta ortalama 2 milyon 500 doz olarak devam ediyoruz."

"KURBAN HAYVANLARI SATIŞA ÇIKANA KADAR HASTALIĞI BERTARAF EDECEĞİZ"

Ağtürk, kurban hayvanları satışa çıkana kadar hastalığı bertaraf etmiş olacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban için problem olmamasını göz önüne alarak karantina tedbirleri koyduk. Hastalık hayvandan hayvana bulaşıyor, kesinlikle insandan insana bulaşmıyor. Şu ana kadar insanda şapla ilgili bir hastalık görülmemiştir. Bizim aşı üretim kapasitemize baktığımızda 20 Nisan’a kadar ülkemizdeki hayvanların aşılanmış olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin her yerinde hastalık yok, belli başlı yerlerde hastalık çıktı. Biz 'daha fazla yayılmasın' diye karantina tedbirleri aldık. Bundan dolayı da aşılama çok düzenli bir şekilde yapıldıkça kesinlikle hastalık olmayacaktır. Virüs 3-5 günlük bir bulaşma süresine sahip, sonrasında bulaşma olmuyor. Hayvanlar kapalı ahırlarda tutulursa yayılma olmayacaktır. Aşırı paniğe gerek yok. Çok büyük bir tedbir aldık ki çiftçimiz bu işten zarar görmesin. Pandemi değil, bir salgın hastalık var. Büyük panik havasına girilmesine gerek yok. Tedbirlere uysunlar yeterli."

"ŞAPLI HAYVANIN ETİ YENİYOR"

Ağtürk, hastalık görülen hayvanların kesiminde ve etinin yenmesinde de sorun olmayacağını söyleyerek, "'Şap hastalığı çıktı' diye 'eti yenmez' deniyor; eti yeniyor, bununla ilgili problem yok. Kesimlik hayvanlarda sıkıntı olmuyor. Kesimlik hayvanların en uygun mezbahada kesimlerine müsaade ediliyor" dedi.