Türkiye sıcaktan kavrulurken bu ilçe en soğuk yerleşim yeri oldu

Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:27

Güncelleme: 27.07.2023 - 13:27

Ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe günleri sıcaklıkların 40-45 dereceye kadar çıkmasıyla haftanın en sıcak günleri yaşandı. Sıcak hava dalgasına bağlı olarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıktığı bazı yerlerde sıcaklık 37 dereceyi aşarken hissedilen sıcaklık da 40 derecenin üzerine çıktı.

KAVURUCU SICAKLAR O İLÇEYE UĞRAMADI



Dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, Tokat'ın Artova ilçesine uğramadı.

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini artırırken Tokat'tın Artova ilçesinde hava sıcaklığı akşam saatlerinde hissedilir derecede düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan verilere göre hava sıcaklığının 5.8 derece ölçüldüğü Tokat'ın Artova ilçesi Türkiye'de en düşük hava sıcaklığına sahip yerleşim yeri oldu. Hava sıcaklığının geçtiğimiz akşam 18.00 ile bu sabah 06.00 sıralarında ölçüldüğü kaydedildi.