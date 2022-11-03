Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu kimdir?

03 Kasım 2022 Perşembe, 12:44

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde 41 madencinin ölümüyle sonuçlanan facia sonrasında TBMM’de kurulan Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu dün toplandı.

KAZIM EROĞLU İSTiFA MI ETTİ?

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Komisyon Başkanı Yıldız'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde 6 büyük maden kazası yaşandığını ifade ederek "Sizin döneminizdeki maden kazalarında, kurumların başındaki en yüksek kişi olarak siyaseten siz sorumlusunuz. 6 maden kazasında bakanlık yapmış kişi olarak bu Komisyonda olmamanız daha uygun olurdu diye düşünüyoruz." dedi.

Soma'daki maden kazasından ders alınmadığı için bu tür kazaların devam ettiğini savunan Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef bizde istifa kültürü yok. Medeni bir ülkede olsaydı enerji bakanı istifa ederdi. Ayrıca Amasra'daki kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda olayın yüzde 80'i açığa çıkarılmış. Raporda TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun 3 maddeden kusurlu olduğu, genel müdür yardımcısının da kusurlu olduğu yazıyor. Olayda tek maddeden kusurlu bulunan bir mühendis tutuklu ama 3 maddeden kusurlu olan Genel Müdür serbest. Bu iki kişinin üzerindeki dokunulmazlık bir an önce kaldırılıp yargılanmalarına başlanmalı. Ayrıca iki gün önce Kazım Eroğlu'nun Enerji Bakanı'na istifasını sunduğu ancak kabul edilmediği yönünde haberler çıktı ve yalanlanmadı da. İki üst düzey bürokrat halen koltuğunda oturuyor. Eğer istifası kabul edilmediyse Bakan tarafından TTK Genel Müdürü ve Yardımcısı korunacak diye düşünüyoruz. Elbette yargılama yapmıyoruz ama gerçeklerin açığa çıkması da lazım."

KAZIM EROĞLU KİMDİR?

1959 tarihinde Trabzon Yomra’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi İncirharmanı İşletme Müdürlüğü’nde Ocak Mühendisi olarak başladı.

Sırasıyla;

Kozlu Lavvuar Şube Müdürlüğü’nde Başmühendis,

Kozlu İncirharmanı İşletme Müdürü,

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdür Yardımcısı,

Fen Tetkik ve Verimlilik Daire Başkanlığı’nda Başuzman,

2004-2017 arasında Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürü olarak görev yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 24/04/2017 tarihli ve 907 sayılı olurlarıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerine vekaleten atanmış olup, 2018'de Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerine atandı.

KOZLU FACİASINDAN CEZA ALDI



Kazım Eroğlu, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi maden ocağında 2013’te 8 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan iş cinayetinin baş sorumlusu olarak yargılandı. Eroğlu yargılandığı süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2017 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerine vekaleten, 2018 yılında ise asli olarak atandı.

2019 yılında karara bağlanan davada o dönem TTK Kozlu Müessese Müdürü olan Kazım Eroğlu ile Yardımcısı Nurettin Yılmaz tali kusurlu sayılarak TCK 85/2 maddeye göre haklarında 4’er yıl hapis cezası verildi. TCK madde 62’ye göre 1/6 indirim yapılarak haklarında 3’er yıl 4’er ay hapis cezasıyla mahkumiyet verildi. Tedbir uygulanarak para cezasına çevrildi.