Türkiye tek yürek... Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!

Yayınlanma: 03.09.2023 - 12:40

Güncelleme: 03.09.2023 - 15:00

Filenin Sultanları bugün şampiyonluk için sahaya çıkacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Filenin Sultanları’nın 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bugün oynayacağı final maçını Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı, Gazi Park ve Altınpark’a kurulacak dev ekranlardan yayınlayacak.

YAVAŞ’TAN DAVET: ZAFER GECESİNE TANIKLIK ET

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Başkentlileri Filenin Sultanları’na desteğe davet etti. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Size bakınca gördüğümüz azim ve pes etmeyen inanç dolu kalpleriniz Filenin Sultanları… Haydi Ankara! Sen de sandalyeni kap Atatürk Orman Çiftliği, Gazi Park ve Altınpark’ta yerini al, zafer gecesine tanıklık et.”

3 PARKTA YAYINLANACAK

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan’la karşı karşıya geleceği final maçını dev ekranlardan yayınlayacak. Başkentli voleybol tutkunları 3 Eylül (Bugün) saat 21.00’de başlayacak heyecanlı karşılaşmayı Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı, Gazi Park ile Altınpark’a kurulacak ekranlardan izleyebilecek.

TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE DE İZLENEBİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final maçını İzmir Kültürpark'ta dev ekranla izleme imkanı sunacak.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçı, Kadıköy'de Kalamış Atatürk Parkı’nın farklı noktalarına kurulacak üç dev ekranda da canlı yayınlanacak.

Çanakkale'de ise final maçı Özgürlük Parkı'nda kurulacak ekranda seyredilebilecek.

İzmit Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde yarın Sırbistan ile oynayacağı maçı belediye önündeki dev ekranda yayınlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çıkacağı final maçı için kent meydanına dev ekran kuracak.