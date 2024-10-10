'Türkiye' yanıtından sonra: Beyrut'ta tv100 ekibine canlı yayında saldırı!

Yayınlanma: 10.10.2024 - 23:48

Güncelleme: 11.10.2024 - 00:30

İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor. Lübnan'ın şehir merkezini hedef alan İsrail, iki binayı vurdu; bir bina yıkıldı, en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Yaşananları aktarmak için Beyrut'ta bulunan tv100 ekibinden muhabir Sertaç Murat Koç ve kameraman Yusuf Ziya Mert kimliği belirsiz kişiler tarafından canlı yayında saldırıya uğradı.

Görüntülerde muhabir Koç'a, "Nerelisin?" diye sorulduğu, Koç'un ise "Türkiye" yanıtını verdikten sonra saldırıya uğradığı görüldü.