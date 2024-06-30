Türkiye yanıyor... 500 hektar alan küle döndü: Müdahale yeniden başladı
Türkiye genelinde 30'u kırsal 14'ü ormanlık alan olmak üzere toplam 44 yangın çıktı. Yangınların birçoğu ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleriyle, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
İzmir'in Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti. Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklarla yeniden başladı. Yangını söndürmek için gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarında görev aldı.
Menderes ilçesinde Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına da sabah havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.
Ormanlık alanın içinde yer alan hobi bahçelerine yapılan evler de boşaltıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları 48 araç ve 207 personelle karadan, 5 helikopterle de havadan devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Menderes'teki yangının bir hobi bahçesinde başladığını kaydetti. Gözaltına alınanlar olduğunu duyurdu. İlk belirlemelere göre toplam 500 hektar alan etkilendi. Bakan Yumaklı "Hiçbir evin yanmadığını, yerleşim alanları ve tesislerin tehdit altında olmadığını" ifade etti.
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