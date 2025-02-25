Türkiye yüzyılı! Bir yıl içinde 9 bin 354 kız çocuğu evlendirildi

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:26

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:26

TÜİK, Türkiye’de çocuk yaşta evliliklerin boyutunu gözler önüne serdi. Bir yıl içinde 9 bin 354 kız çocuğu evlendirildi. 16-17 yaşındaki kız çocuklarının 30’lu, 40’lı yaşlardaki erkeklerle evlendirildiği görüldü.

Çocuk yaşta evliliklerin en fazla görüldüğü illerin başında Antep ve Urfa geldi. 2024’te Antep’te 979, Urfa’da ise 800 kız çocuğu evlendirildi. Çocukların evlendirildiği erkeklerin medeni durumlarına bakıldığında 160’ının boşandığı, 4’ünün ise eşini kaybettiği, yani toplamda 164’ünün ikinci evliliğini yaptığı ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre, 16-17 yaşındaki kız çocuklarının çoğu kendilerinden çok büyük erkeklerle evlendirildi. 20-29 yaşındaki erkeklerle evlendirilen kız çocuklarının sayısı 8 bini bulurken, 30-44 yaş arasındaki erkeklerle evlendirilen kız çocuklarının sayısı da 570 oldu.

Kız çocuklarının evlendirildiği erkeklerin yaş aralığı şöyle:

30-34 yaşında: 495

35-39 yaşında: 65

40-44 yaşında: 10

45-49 yaşında: 6

BOŞANMALAR ARTTI

Evlenme istatistikleri kadar boşanma verileri de dikkat çekti. TÜİK’e göre, 2023’te 173 bin 342 çift boşanırken, bu sayı 2024’te 187 bin 343’e yükseldi. Evlenen çiftlerin sayısı ise 568 bin 395 olarak kaydedildi. Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,3, kadınlarda ise 25,8 oldu.

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2024’te gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,7’si evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21,3’ü ise 6-10 yıl arasında yaşandı. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 186 bin 536 çocuğun velayeti anne veya babaya verildi.



