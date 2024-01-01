Türkiye'de 2023'te 424 kadın öldürüldü: Çocuklar öksüz, anneler evlatsız kaldı...

Yayınlanma: 01.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 04:45

Pınar Bektaş, Damla Dakım, Nazlı Duman ve daha yüzlerce kadın 2023 yılında ya evli oldukları ya da boşandıkları erkekler tarafından katledildi.

İstanbul Pendik’te 4 Ağustos 2023 tarihinde özel bir hastanede santral görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Nazlı Duman, sevgilisi Emrah Bolat tarafından boğazı kesilerek katledildi. Konya’da ise 14 Eylül 2023’te 25 yaşındaki Damla Dakım, birlikte yaşadığı Neşet Güneş tarafından 47 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Neşet Güneş, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sekiz yıldır hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkmıştı. İstanbul Sultangazi’de 12 Kasım 2023’te üç çocuk annesi 42 yaşındaki Pınar Bektaş, boşandığı eşi Tuncay Sağ tarafından kendi evinde katledildi.

YİNE CEZASIZ KALDILAR

Kadına şiddette bu yıl cezasızlık konusu gündeme geldi. Karabük’te, evli oluğu Özlem Küçükyılmaz’ı ve kayınvalidesi Nazife Çetingök’ü katleden Hasan Küçükyılmaz isimli erkeğin, 15 yıl içinde üç kadın öldürdüğü ortaya çıkması tepkilere yol açtı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ARTTI

Şüpheli kadın ölümlerinin arttığına vurgu yapan kadın dernekleri, pandemiden bu yana kadın cinayetlerinde ciddi bir artış olduğuna dikkat çekti. Bu yıl şüpheli şekilde yaşamını yitiren kadınların ölümlerinin açığa çıkarılması için kadınlar tarafından çağrı yapıldı.

Kadınlar, 2024 yılında eşleri, sevgilileri, babaları, erkek kardeşleri ya da ayrıldıkları erkekler tarafından katledilmemeyi diliyor. Kadınlar, devlet kurumlarından da kadın cinayetlerinin önlenmesi için ciddi adımlar atılmasını ve İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden uygulamaya geçirilmesini bekliyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ GERİ ALACAĞIZ

8 Mart Dünya Kadınlar günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar, sokağa çıkıp özgürlükleri için eylem yaptı. İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede “tek adam’ın aldığı kararla vazgeçilmesinden bu yana iki yıl geçerken kadınlar bu yıl da düzenledikleri eylemlerde sözleşmenin önemine vurgu yaparak yetkililere çağrıda bulundu.

Kadın cinayetlerinin ve şüpheli kadın ölümlerinin arttığına vurgu yapan kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi bir gecede tek adamın kararıyla feshedildiğinden beri yüzlerce kadının katledildiğini biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi’ni geri alacağız” dedi.

6 YAŞINDA EVLENDİRİLEN ÇOCUK İNFİAL YARATTI

Türkiye’nin bir başka kanayan yarası ise çocuk istismarı. Infial yaratan H.K.G. davası, çocuk istismarının ne düzeyde olduğunu gözler önüne serdi. Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile Fatma Gümüşel’in, henüz 6 yaşındayken kızları H.K.G’yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirmelerine ilişkin dava kamuoyunun vicdanını yaraladı. 2023’te karara bağlanan davada baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, Kadir İstekli ise 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anne Fatma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

ŞİKÂYETLER BOŞA ÇIKIYOR

Türkiye’de kadınlar, boşandıkları ya da ayrıldıkları erkekler tarafından katledilmese bile her gün katledilme korkusuyla yaşamak zorunda kalıyor. İstanbul Eyüpsultan’da ikamet eden bir çocuk annesi 42 yaşındaki Dilek Acu, daha önce birlikte yaşadığı Ahmet Çelik tarafından her gün ölüm tehditleri alıyor. Dilek Acu, defalarca kez şikâyetçi oldu. Kendini korumak için evinin önüne barikat kurdu. Tutuklanan Ahmet Çelik, kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Dilek Acu, katledilmeden önce gerekli önlemlerin uygulanmasını istiyor.

DERNEKLERLE BAKANLIK ÇELİŞTİ

Her yıl İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında yapılan açıklamalarda “aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans” denilmesine karşın kadın cinayetleri sayısında azalma yerine artış gözlemlendi. Kadın derneklerinin açıkladığı veriler ile bakanlık tarafından açıklanan verilerin birbirini tutmaması tepkilere yol açtı.