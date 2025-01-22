Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar hangileri?

Yayınlanma: 22.01.2025 - 19:28

Güncelleme: 22.01.2025 - 19:29

Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel yangınında en az 79 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Olay Türkiye'deki en ölümcül yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Peki Türkiye'de yakın geçmişte meydana gelen en ölümcül yangınlar hangileriydi?

BBC Türkçe son yüz yılda gerçekleşen yangın haberlerini inceledi.

7 Aralık 1966 - Erzurum Kışla Yangını

Erzurum'da Yakutiye ilçesindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 247'nci Piyade Alayı Karargah Bölüğü yatakhanesinde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti.

TBMM tutanaklarına göre 7 Aralık 1966'da gece saat 23.30'da çıkan yangında bölük koğuşu ve yanındaki bölük malzeme deposu tamamen yandı.

Gece eğitiminden dönen ve dinlenmeye çekilen bölük erleri yangın sırasında uykudaydı.

Yapılan kovuşturmada yangının koğuştaki sobayı tutuşturmak için benzin kullanılmasından çıktığı tespit edildi.

Uykularının ortasında alevleri fark eden askerler yatakhaneden kaçmaya çalışırken çıkış kapısında izdiham yaşandı, bu ölü sayısının artmasına neden oldu.

9 Aralık Cuma günü yayımlanan Cumhuriyet gazetesi olayı şöyle aktardı:

"Yangın bir anda bütün koğuşu kapladığından olaya şahit olan diğer yerlerdeki erler koğuşa doğru koşmuşlar, fakat alevler yüzünden silah arkadaşlarının canhıraş feryadlarla ölmelerine mani olamamışlardır."

12 Mayıs 1978 - Ankara YIBA Çarşısı yangını

12 Mayıs 1978'de Ankara, Ulus'ta YIBA (Yıldırım Bayezit) Çarşısı'nda yüzlerce esnafın çalıştığı sırada meydana gelen büyük yangında 45 kişi hayatını kaybetti.

Elektrik kısıtlamaları nedeniyle bütan gazlı lambalardan çıkan yangında 8 katlı binanın üst katlarında mahsur kalanlar arasında camdan atlayanlar oldu.

Onur Toplumsal Tarih ve Kültür Vakfı'na göre 100'den fazla insanın yaralandığı yangında itfaiyenin merdivenlerinin kırılması ve insanların atlaması için gerilen brandanın yırtılmasıyla büyük bir trajedi yaşandı.

Olaya tepki gösterenler itfaiyeyi taşladı.

Hayatını kaybedenlerin çoğu YIBA binasının üst katındaki meslek lisesi öğrencileriydi.

Yangının sorumluluğuyla ilgili siyasiler arasında tartışmalar basına da yansıdı.

6 Ocak 1959 - Sirkeci Ankara Caddesi yangını

6 Ocak 1959'da madenci iş adamı Mustafa Atik'in Sirkeci'deki ofisinden şiddetli bir patlama sesi duyuldu ve ardından yangın başladı.

İstanbul İtfaiyesine göre yangında 38 kişi hayatını kaybetti ve 42 kişi yaralandı.

Olayda altı bina yıkıldı, iki bina kısmen yandı.

Basına yansıyan haberlere göre şair Sezai Karakoç da patlama esnasında bölgede bulunuyordu ve şu dizeleri kaleme aldı:

"Artık ölebilirdim/ Bütün istanbul şahidim/ ben kandan elbiseler giydim/ bundan senin haberin var mı?"

Laleli'deki 2 ayrı otel yangınında 53 kişi öldü

İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen yangınlarda onlarca kişi daha yaşamını yitirdi.

Laleli'deki Washington Oteli'nde 1983'te çıkan yangında 36 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

Yine 17 Kasım 1996'da Laleli'deki bir otelde çıkan yangında, 17 kişi hayatını kaybetti.

Diğer iş yeri yangınları 30'dan fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Bakırköy'deki Cevizlik Mahallesi'nde 25 Aralık 1991'de meydana gelen mağaza yangınında 11 kişi yaşamını yitirirken, 19 kişi yaralandı.

Göztepe'deki Mavi Çarşı'da 13 Mart 1999'da meydana gelen yangında da 12 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

2 Nisan 2024 - Beşiktaş gece kulübü yangını

Getty Images

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Gayrettepe'de bulunan 16 katlı binanın eksi bir ve eksi 2. katında faaliyet gösteren Masquerade adlı gece kulübünde yangın çıktı.

Yirmi dokuz kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili dava süreci devam ediyor.

Haklarında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılan ve aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu beşi tutuklu, dördü tutuksuz sanık ile 13 kamu görevlisinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması 17 Ocak'ta görüldü.

İddianamede, iş yerinde acil durum aydınlatmaları ile yönlendirme levhalarının bulunmadığının, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığının tespit edildiği vurgulanıyor.

29 Kasım 2016 - Adana kız yurdu yangını

Adana'nın Aladağ ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 çocuk ile 1 bakıcı hayatını kaybetti. Pencereden atlayan ve dumandan etkilenen 22 öğrenci de yaralandı.

Çocukların tamamı 11-14 yaşlarında öğrencilerdi.

AFP

Olay 29 Kasım 2016 tarihinde saat 19:30 civarında büyük bölümü ahşap olan ve yaklaşık 200 kişinin kaldığı kriz öğrenci yurdunda meydana geldi.

Aladağ İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Alpgedik, yangının zemin katta çıktığını, kısa sürede alevlerin yükseldiğini, üçüncü kat ahşap olduğu için yangının büyüdüğünü söyledi.

31 Mayıs 2022'de görülen ve 18 kişinin yargılandığı davada, yurdun sahibi olan derneğin yöneticileri ve yurt müdürü dahil sekiz kişi hakkında 15 yıl ila dört yıl arasında hapis cezaları verildi.

https://youtu.be/XOnTsz8zXKw?feature=shared

21 Kasım 1982 - Ataköy Taverna yangını

İstanbul'daki Ataköy C Motellerindeki "Vedat Çetinkaya'nın Yeri adlı tavernada gece saat 21.30 sıralarında çıkan yangında 21 kişi can verdi. Onlarca kişi yaralandı.

Yeşilova Esnafspor Kulübü'nün geleneksel eğlence gecesinde, kapının yanındaki tüpgaz sobasının tutuşturulması sırasında yangın çıktı.

Yanan kapı çıkışları engellerken, kalabalık büyük bir izdiham yaşadı.

Tavernanın yalnızca bir çıkış kapısının olması o günün haberlerine de yansıdı.