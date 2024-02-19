Türkiye'de ilk... Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu

Türkiye'nin en önemli kömür maden ocaklarının bulunduğu Zonguldak'ta, kaçak maden ocağı suçları, yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan iş kazalarının daha iyi soruşturulması için "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu. Büronun, bu alanda Türkiye'de ilk olduğu belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:39
Türkiye'de ilk... Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu
Abone Ol google-news

Türkiye'de yaşanan maden facialarında işçi ölümleri sürerken, Maden Suçları Soruşturma Bürosu kurulması dikka çekti. Zonguldak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı, "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kurdu. Kurulan büro, kentte, sıklıkla yaşanan yaralanmalı ve ölümlü maden kazalarının yanı sıra kaçak maden ocaklarıyla ilgili soruşturmaları da yürütecek.

Büronun kurulmasıyla maden ve madencilik kaynaklı suçlara yönelik soruşturma yürüten Cumhuriyet savcıları ile kolluk güçlerinin koordineli şekilde çalışması, soruşturmaların da daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Göz Atın
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Türkiye'nin AB yolu Kıbrıs'tan geçiyor'

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Türkiye'nin AB yolu Kıbrıs'tan geçiyor'
Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kurulan büronun bu alanda Türkiye'de ilk olduğu ifade edildi.

 


maden haberleri madencilik haberleri Soruşturma haberleri türkiye haberleri zonguldak haberleri

İlgili Haberler

Erzincan’da siyanürlü madende ölüm!

Erzincan’da siyanürlü madende ölüm!
Kayseri'de maden ocağında göçük!

Kayseri'de maden ocağında göçük!
İliç'te maden faciası: Kayıp işçileri arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor

İliç'te maden faciası: Kayıp işçileri arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika… AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!

Son Dakika… AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!
Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda

Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda
Atatürk karşıtı Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu!

Atatürk karşıtı Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu!
Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar

Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar
Emeklilere 'ek zam' hazırlığı: Yandaş Cem Küçük tarih verdi!

Emeklilere 'ek zam' hazırlığı: Yandaş Cem Küçük tarih verdi!
Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.

Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.
Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı

Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı
Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor

Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor