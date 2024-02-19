Türkiye'de ilk... Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu

Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:39

Güncelleme: 19.02.2024 - 17:40

Türkiye'de yaşanan maden facialarında işçi ölümleri sürerken, Maden Suçları Soruşturma Bürosu kurulması dikka çekti. Zonguldak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı, "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kurdu. Kurulan büro, kentte, sıklıkla yaşanan yaralanmalı ve ölümlü maden kazalarının yanı sıra kaçak maden ocaklarıyla ilgili soruşturmaları da yürütecek.

Büronun kurulmasıyla maden ve madencilik kaynaklı suçlara yönelik soruşturma yürüten Cumhuriyet savcıları ile kolluk güçlerinin koordineli şekilde çalışması, soruşturmaların da daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kurulan büronun bu alanda Türkiye'de ilk olduğu ifade edildi.