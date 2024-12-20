Türkiye'de 'pestisitli limon' krizi: Polonya alarm verdi, hepsi gümrükten geri döndü!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:29

Güncelleme: 20.12.2024 - 17:32

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, gıda ve yemlerde yapılan kontroller sırasında tespit edilen sağlığa zararlı maddeleri ve riskli durumları 'Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi' (RASSF) portalı üzerinden açıklıyor.

Türkiye’den ihraç edilen mandalina, domates, Antep fıstığı ve incir gibi ürünler yüksek miktarda pestisit kalıntısı (zirai ilaç) ve aflatoksin (küf hastalığı) bulunması gerekçesiyle iade ediliyor.

Habertürk'ün aktardığına göre sisteme eklenen son 'uyarılardan' biri Polonya'dan geldi.

LİMONLARDAN ZEHİR ÇIKTI!

Sitede yayımlanan 730743 numaralı Polonya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen limonlarda pestisit kalıntılarından Buprofezin ve Etoksazol tespit edildiği belirtildi.

Bildirimde yer alan bilgilere göre maksimum 0,01 mg/kg - ppm olması gereken Buprofezin ve Etoksazol 0,041 ± 0,021 mg/kg - ppm ve 0,043 ± 0,022 mg/kg - ppm olarak tespit edildi.

PESTİSİT, BUPROFEZİN VE ETOKSAZOL NEDİR?

Pestisit: Tarımda ekinlere ve bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri, istenmeyen yabani otları, böcekleri yok etmek ve kontrol altında tutmak için kullanılan kimyasal bir madde.

Buprofezin: Tarımda 'böcek büyüme düzenleyicisi' olarak geçiyor.Nimf ve larvaların deri değişikliğini yavaşlatarak ölümlerine sebep oluyor. Zehirli bir pestisit olan 'Buprofezin' 2022'de yasaklanmıştı.

Etoksazol: Bu madde de kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem değiştirmelerini engellemek için kullanılıyor.