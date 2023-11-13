Türkiye’de suç oranı en düşük iller belli oldu: İşte suç oranı düşük 10 il...
TÜİK, ikametgah ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlülerle ilgili bir veri paylaşım yaptı. Buna göre, Türkiye’den suç oranı en düşük iller belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli aralıklarla ikametgah ve suç türüne de göre ceza infaz kurumuna giren hükümlülerle ilgili veri paylaşımı yapıyor.
TÜİK’in 2012 ve 2020 yılları arasında yaptığı yeni raporda ise "Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler" verileri açıklandı. İşlenen suç türlerine göre sıralama yapıldı.
İşte suç oranı en düşük 10 il:
Adıyaman suç oranı: Yüz binde 156
Şırnak suç oranı: Yüz binde 159
Bitlis suç oranı: Yüz binde 175
Siirt suç oranı: Yüz binde 175
Bayburt suç oranı: Yüz binde 186
Muş suç oranı: Yüz binde 188
Erzincan suç oranı: Yüz binde 191
Hakkari suç oranı: Yüz binde 192
Mardin suç oranı: Yüz binde 194
Erzurum suç oranı: Yüz binde 196
Baz alınan suç türleri ise şu şekilde:
Öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvete, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, diğer suçlar, bilinmeyen.
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