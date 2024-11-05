Antep fıstığı ezmesi nasıl yapılır?
İster kahvaltılarda ister tatlılarda rahatlıkla tüketebileceğiniz antep fıstığı ezmesini çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz...
Tatlıların lezzetini katlamak ya da kahvaltılarınızı enfes bir dokunuşla zenginleştirmek için ev yapımı Antep fıstığı ezmesi hazırlamaya ne dersiniz? Doğal malzemelerle yapılan bu tarif, hazır ürünlerin ötesinde hem sağlıklı hem de yoğun fıstık tadıyla fark yaratıyor. İster tatlılarda kullanın ister kahvaltılarda ekmeğinize sürün; bu nefis Antep fıstığı ezmesiyle sofralarınıza eşsiz bir lezzet katın!
MALZEMELER
200 gram çiğ Antep fıstığı (kabukları ayıklanmış)
1 paket krema
2 yemek kaşığı bal
1-2 yemek kaşığı sıvı yağ (daha pürüzsüz bir kıvam için)
YAPILIŞI
Çiğ Antep fıstıklarını daha yoğun bir lezzet için önceden ısınmış 180 derece fırında 5-6 dakika kadar hafifçe kavurun. Kavurma işlemi, ezmenin tadını ve rengini güzelleştirir.
Hafifçe kavurduğunuz fıstıkları mutfak robotuna alın. İlk olarak düşük devirde çekmeye başlayın. Fıstıklar önce un kıvamına gelecek, devam ettikçe yağlarını salacak ve kıvam almaya başlayacaktır.
Fıstıklar krema kıvamına gelmeye başlayınca, bal veya toz şeker ekleyin. Daha akıcı bir kıvam isterseniz, 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyebilirsiniz.
Ezme istediğiniz kıvama gelene kadar krema ekleyerek robotu çalıştırmaya devam edin.
Antep fıstığı ezmesini temiz bir cam kavanoza alın. Buzdolabında saklayarak 2 hafta boyunca tazeliğini koruyabilirsiniz.
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