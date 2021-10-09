Türkiye'den ABD'ye, ‘Köprüden önce son çıkış’ mesajı

09 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Türkiye’nin ABD’den yeni F-16 talebini Cumhuriyet’e değerlendiren savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu, Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasıyla bölgesel askeri güç dengesinde “geriye düşme” riski oluştuğuna dikkat çekti. “Türkiye’nin bölgesindeki ülkeler; İsrail, Mısır, Yunanistan hem yeni uçak alımı hem de ellerindeki uçakların yeni teknolojilerle modernizasyonuyla kabiliyetlerini geliştiriyorlar. Türkiye, bu güç dengesinde Hava Kuvvetleri’ndeki geriye düşüş riskini kapatmak için ABD’den böyle bir talep yoluna gitmiş görünüyor” dedi.

Hava Kuvvetleri’nde farklı tip bir uçak alımının, eğitim, lojistik, altyapı gibi unsurlar başta olmak üzere ciddi maliyet getirebileceğine işaret eden Mevlütoğlu, “Ara çözüm olarak en akılcı çözüm, eldeki uçak tipinden ikinci el ya da yeni alım yoluna gitmek ve eldeki uçakları da en üst seviyede modernize etmek olarak görünüyor” diye konuştu. “Türkiye, ABD’ye ‘köprüden önce son çıkış’ mesajı veriyor. Türkiye, ABD’ye F-35’in üzerine şimdi de F-16 talebine de olumsuz yanıt verilmesi durumunda 40 yıldır Türk-Amerikan askeri işbirliğinin en önemli unsuru olan F-16 bağının da kopmasıyla Rusya’yla savunma sanayii işbirliğini artırma yoluna gidebileceğini söylemiş oluyor” ifadelerini kullandı.