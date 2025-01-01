Türkiye'nin en düşük sıcaklığı Erzurum'da ölçüldü

Erzurum’da yılın ilk günü dondurucu soğuklarla başladı. Tekman ilçesi, eksi 21,7 derece ile Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü yer oldu. Yoğun sis ve kırağı kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin en düşük sıcaklığı Erzurum'da ölçüldü
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:30

Yılın ilk gününde Erzurum’da yoğun sis ve dondurucu soğuk etkili oldu. Ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresinde havanın parçalı bulutlu geçeceğini, buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceğini belirtti.

Meteoroloji, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Ayrıca, buzlanma ve don olaylarının sürmesi nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.


Etiketler: #Erzurum #soğuk hava

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