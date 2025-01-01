Türkiye'nin en düşük sıcaklığı Erzurum'da ölçüldü
Erzurum’da yılın ilk günü dondurucu soğuklarla başladı. Tekman ilçesi, eksi 21,7 derece ile Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü yer oldu. Yoğun sis ve kırağı kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Yılın ilk gününde Erzurum’da yoğun sis ve dondurucu soğuk etkili oldu. Ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresinde havanın parçalı bulutlu geçeceğini, buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceğini belirtti.
Meteoroloji, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Ayrıca, buzlanma ve don olaylarının sürmesi nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Etiketler: #Erzurum #soğuk hava
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM'lerde yeni dönem yarın başlıyor
- Narin öldürüldüğünde nerede olduğu ortaya çıktı!
- En düşük emekli maaşını açıkladı
- 'Galata tiyatronuzun gerçek yüzü ortaya çıktı'
- Altın devinin CEO’su ile ‘ünlü kebapçı’ tutuklandı!
- Çikolata devinden 'konkordato' kararı
- 600 milyon lirayı kazanan numara belli oldu
- Doğalgaz ücreti kararı Resmi Gazete'de
- Şeriat çığırtkanlıkları
- Milli Piyango'da neler oluyor?