Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde ilk kez görüntülendi
Van'da, 3 bin 204 metre yüksekliğiyle kentin ikinci yüksek rakımlı dağı Erek Dağı'na gezmek için çıkan doğa fotoğrafçısı Ferzence Coşar, Türkiye'nin en zehirli yılanı olan Redde Engerek yılanını görüntüledi.
Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, İpekyolu ilçesi sınırlarındaki 3 bin 204 metre yüksekliğiyle Van'ın ikinci yüksek dağı olan Erek Dağı'na gezmeye çıktı.
Coşar dağda gezerken, Türkiye’nin en zehirli yılanlarından redde engerek yılanını görüntüledi.
"VAN’DA DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMIŞTİ"
Nadiren türüne rastlanan radde engerek yılanının görüntülemeyi başaran Coşar, "Daha önce Hakkari ve Ağrı’da görülmüştü. Van’da daha önce görülmemişti. Ben rastladım ve görüntüledim. Bu tür yılan hemen hemen en zehirli türlerden birisidir" dedi.
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