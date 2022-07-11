Türkiye'nin son başbakanını sorduğumuz yurttaşlardan birbirinden ilginç yanıtlar: Ecevit değil mi?
Cumhuriyet TV ekibi Bayrampaşa'da yaşayan yurttaşlara Türkiye'nin son cumhurbaşkanını sordu ve birbirinden farklı yanıtlar aldı.
Cumhuriyet TV ekibi, İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan yurttaşlar Türkiye'nin son başbakanının kim olduğunu sordu ve birbirinden farklı yanıtlar aldı.
Yurttaşların birçoğu, başkanlık sistemine geçilmeden önce başbakanlık görevini son kez üstlenen Binali Yıldırım'ı hatırlayamadı.
'VAR MI Kİ?'
Daha çok Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu yanıtlarının verildiği röportajımıza verilen cevaplar dikkat çekti:
- Kılıçdaroğlu'dur.
- Türkiye'nin son başbakanı, var mı ki? Yok ki.
- Recep Tayyip Erdoğan değil mi?
- En son başbakanımız Ahmet Davutoğlu'dur.
- Ecevit vardı, pardon Abdullah Gül vardı.
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