Türkiye'nin son başbakanını sorduğumuz yurttaşlardan birbirinden ilginç yanıtlar: Ecevit değil mi?

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:44

Cumhuriyet TV ekibi, İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan yurttaşlar Türkiye'nin son başbakanının kim olduğunu sordu ve birbirinden farklı yanıtlar aldı.

Yurttaşların birçoğu, başkanlık sistemine geçilmeden önce başbakanlık görevini son kez üstlenen Binali Yıldırım'ı hatırlayamadı.

'VAR MI Kİ?'

Daha çok Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu yanıtlarının verildiği röportajımıza verilen cevaplar dikkat çekti: