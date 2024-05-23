Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı

Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeleri açıkladı. Başvuru ret oranı yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e çıkan Türkiye'ye en yüksek oranda vize reddi veren ülke belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:22
Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı
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Avrupa Komisyonu, 2023 yılı için Schengen vizesi başvuru verilerini paylaştı. 

Verilere göre Türkiye'nin başvuru ret oranı yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e yükseldi.

İRAN'DAN SONRA EN ÇOK 'RET VERİLEN' ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye bu rakamla İran'ın ardından vize başvurusu en çok reddedilen ikinci ülke oldu. 

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Schengen üyesi ülkelerin konsoloslukları 2023 yılında kısa süreli vize için 10,3 milyondan fazla başvuru aldı.

2023'te başvuruların 8,5 milyonu, yani yüzde 82,3'ü onaylandı. Türkiye'nin başvuru ret oranı 2023 yılında yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e yükseldi.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK VİZE REDDİ VEREN ÜLKE

Türkiye'ye en yüksek oranla vize reddi veren ülke, yüzde 42,5 ile Estonya oldu. Estonya’nın Ankara Temsilciliği, bin 744 başvurunun 741'ini reddetti.

Türkiye'den gelen vize başvurularını en yüksek yüzdeyle reddeden ülkeler şöyle:

  • Estonya - yüzde 42,5
  • Danimarka - yüzde 39,4
  • Yunanistan - yüzde 38,5
  • İspanya - yüzde 31
  • Belçika - yüzde 27,5
  • Almanya - yüzde 27
  • Çekya - yüzde 23,5
  • Macaristan - yüzde 22,9
  • Hırvatistan - yüzde 22,4 

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