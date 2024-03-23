Türkiye’yi bekleyen tehlike: Su kıtlığı

Yayınlanma: 23.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.03.2024 - 04:00

Birleşmiş Milletler tarafından 2024 yılının temasının “Barış için Su” olarak belirlendiği kaydedilen raporda “Dünyadaki suyun yalnızca yüzde 0.5’i kullanılabilir tatlı sudur. Hızlı nüfus artışı, demografik değişiklikler, kentleşme ve iklim değişikliği sınırlı olan su kaynaklarının azalmasına ve kirlenmesine neden olmaktadır” dendi.

Su kıtlığının insanların geleceği için önemli bir sorun olarak görüldüğü belirtilen raporda, “Ülkemiz yılda kişi başına düşen 1311 metreküplük su miktarı ile ‘su sıkıntısı çeken’ bir ülkedir. Artan nüfusla birlikte kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarının 2030’da 1200, 2040’ta 1116 ve 2050’de 1069 metreküpe kadar düşmesi beklenmekte. Bu duruma bakıldığında Türkiye’nin su kıtlığı çeken bir ülke durumuna geleceği görülmektedir” dendi. Raporda ayrıca kirlenmiş içme suyun dünyada her yıl 1 milyon kişinin ishalden ölümüne neden olduğu vurgulandı.