Turunç toplayan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Adana'da refüjdeki ağaçlardan turunç topladığı iddia edilen 3 kadın, kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'nin önünde meydana geldi. Muhittin Kutay A. yönetimindeki 01 ERH 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çıktı. Otomobil bu sırada reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç topladığı öne sürülen Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya çarptı.
Bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına, S.D. yönetimindeki bir başka otomobil de çarptı. Kazayı fark eden polis merkezindeki görevli memurların durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Sonkur, Kanat ve Büyükmazı'nın öldüğü belirlendi.
Kazada hayatını kaybeden yurttaşların cansız bedeni polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza yerinde kadınlardan geriye yalnızca turunçları toplamak için getirdikleri pazar arabasının kaldığı görüldü.
Her iki otomobilin sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Kadınların gizlice videosu çeken kişi sınır dışı edildi
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
- Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
- Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
- Ukraynalı kadınlar nasıl seks ticaretine itiliyor?
- Gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin araştırma
- Ukraynalılar anlatıyor: Rus işgali altında yaşam
- Milli Saraylar belediye müzelerini devralabilecek
- İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
- UEFA’da en zor sınav
- Galatasaray en ‘erken’ seçime gidiyor
- Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 5-10 derece artıyor!
- Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith geri adım attı
- Çok konuşulacak Erdoğan-Gül iddiası!