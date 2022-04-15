TUSAŞ'tan Nakşibendi tarikatı bağlantılı Erkam Vakfı’na ziyaret

15 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Gürsel Boz’un Nakşibendi Erenköy tarikatının önemli kişilerinden biri olduğu iddia edildi. İddialara ilişkin TEI ile iletişime geçmemize rağmen Boz’dan bir yanıt alınamadı.

Nakşibendi tarikatının Eskişehir’deki örgütlenmesini sağlayan Erkam Vakfı’nın internet sitesinde ve YouTube kanallarında, Nakşibendi şeyhi Osman Nuri Topbaş’ın sohbet videoları ve fotoğrafları yer alıyor. Topbaş aynı zamanda, Erenköy cemaatinin lideri. Erkam Vakfı’nın internet sitesinde Boz’un da ziyaretine ilişkin fotoğraf yer alıyor. Ayrıca Boz’un TEI’ye girmesiyle beraber çoğu Nakşibendi üyesinin işe alındığı iddia edildi.

BELGE NASIL ALINDI?

Tusaş Motor Sanayii (TEI), Aselsan, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAİ), Roketsan, Havelsan gibi savunma sanayii kuruluşlarında çalışacak veya çalışan personelin işe girmek için “kişi güvenlik belgesi” alması gerektiği biliniyor. Boz’un bu belgeyi Milli Savunma Bakanlığı’ndan nasıl aldığı ise soru işareti oluşturuyor.