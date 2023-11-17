Tutar Davası’nda ilk duruşma görüldü: 'Tadilatı yaptıran kişiler de sanık olmalı'

Yayınlanma: 17.11.2023 - 17:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 17:00

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava yaklaşık 4 saat sürdü. Davaya kayıp yakınları ve yurttaşlar büyük ilgi gösterdi. Davada yaklaşık 30 kadar müşteki dinlendi.

"TADİLATI YAPANLAR BABAMI TEHDİT ETTİ"

İddianamenin dışında bırakılan kolon kiriş kesme iddiasına ilişkin konuşan kayıp yakını Mehmet Kemal Özdoğru, “Yapılan tadilatlar babam tarafından belediyeye bildirildi. Tadilatı 2 gün durdurdu. Tekrar başladı sonra. Bu usule uygun mudur mahkeme araştırsın. Tadilat devam edince tekrardan belediyeye şikayet edildi. Tadilatı yapanlar babamı tehdit etti. Depremde anne ve babamı kaybettim” dedi.

Avukatlar ise özellikle tadilatı yaptıran kişilerin CMK 172/2 kapsamında dosyaya sanık olarak yeniden eklenmesini talep ettiler.

KIRMIZI BÜLTENLE ARAMA KARARI!

Heyet ara kararda; bu talebi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden istenecek bilirkişi raporu sonrası değerlendireceğini belirtirken aynı zamanda da dosyada suçlu olan kişinin kırmızı bültenle aranmasına; beton kalitesinin deprem mevzuatına uygun olup olmadığının, binada tadilatın olup olmadığının, varsa binanın yıkılmasında etkili olup olmadığının araştırılmasına, deprem simülasyonun yapılmasına, kısa kolon oluşturup oluşturulmadığına, merdiven kovasının olup olmadığına, gizli kirişlerin ve tablaların araştırmasına, soruşturmada bahsi geçen Seyhan ve Çukurova Belediyesi'nin araştırılmasına, Fatih Karakolu’nda siteyle ilgili belgelerin olup olmadığının araştırılmasına, belge ve asıllarının mahkemeye sunulmasına, Çukurova Belediyesi’ne tadilat için izin talep edilip edilmediğine, edildi ise kim tarafından olduğuna, tadilat şikayetlerin verilip verilmediğine, verilmiş ise asılları mahkemeye verilmesine, arama kurtarmada yer alan kişilerin tanık olarak dosyaya dahil edilmesi ve çalışma raporlarının kurumlardan temin edilmesine, bahsi geçen polikliniğin ruhsat için verdiği projelerle mahkemeye gelmelerine, tadilatta sorumluların mahkemeye gelmesine, tutar yapı sitesi ile ilgili 2018-2023 arasında hangi iş yerlerinin açılıp kapandığına dair belgelerinin temin edilmesine karar verildi.

“BİR EKSİKLE OLUMLU DEĞERLENDİRİYORUZ”

Bu karar kapsamında dava 23 Şubat 2024 saat 9.30 'a ertelendi. Duruşmayı Cumhuriyet’e değerlendiren Av. Mehtap Akyüz Özcan, “Duruşma bizce olumlu geçti. Mahkeme çoğu talebimizi kabul etti ve ara karar verdi. Yalnızca bu tadilatları yapan ve haklarında takipsizlik kararı verilen kişilerin CMK 172/2’den sanık olarak dosyaya eklenmesini istedik. Bilirkişi raporu beklenecek bunun için. Bu olumsuz sadece. Şu aşamada sonuçtan memnunuz diyebiliriz” dedi.

Sağ çıktığı C blok enkazında babasını kaybeden Didem Ercan, “Duruşma bizim açımızdan duygusaldı. Aylar sonra yeniden bazı acıları derinden yaşadık. Heyetin yaklaşımı ılımlıydı. Ancak bizim verdiğimiz şüpheli isimler Bekir ve Osman Baloğlu’nun da ivedilikle dinlenmesini isterdim” ifadelerini kullandı.

“SAVCILARIN YAPMASI GEREKENLERİ BİZ YAPIYORUZ”

Duruşmayı yerinde takip eden Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan Döne Kaya ise, şunları söyledi:

"Ben ailemden 4 kişiyi Hatay Odabaşı Mahallesi’ndeki Fuat Koku Sitesi’nde kaybettim. Mücadelemiz kişisel mücadele olmayıp tüm ailelerimiz için adalet sağlanana kadar devam edecektir. Yalnızca Tutar yapı sitesi için değil depremde yıkılan bütün binalar için 9 aydır yapılması gerekenler yapılmadığı duruşmada çıkan ara karar ile doğrulanmıştır.

Savcıların yapması gerekenleri biz aileler ve avukatlar olarak yaptık. Adalet yerini bulana kadar yapmaya da devam edeceğiz. Bu davalar, kamu davalarıdır. Bu konuya duyarlı olan veya 'benim başıma da aynısı gelmesin, benim de 9 aylık bebeğim vefat etmesin' diyen bütün insanları bu davalara bekliyoruz. Çünkü bizim mücadelemiz aynı zamanda yarın başkalarının da gözünü para bürümüş başka insanlar tarafından katledilmemesi içindir."