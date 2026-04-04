4.04.2026 14:29:00
Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den ilk açıklama!

Hakkında tutuklama kararı verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey "Kimse umutsuzluğa kapılmasın, özgür günlerde yeniden buluşacağız. Bursa’mız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Sözümüz söz: Bursa hakkını alacak" açıklamasında bulundu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 gün önce şafak operasyonuyla gözaltına alınan ve bugün hakkında tutuklama kararı verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den ilk açıklama geldi.

"KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN..."

Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bursa bunu hak etmedi. Bursa halkının iradesine ve emeğine haksızlık yapıldı. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, özgür günlerde yeniden buluşacağız. Bursa’mız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Sözümüz söz: Bursa hakkını alacak. Bursa kazanacak!"

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart'ta yürüttüğü soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, iki kardeşi ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Bunlardan 57'si gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen Mustafa Bozbey ile 56 kişinin savcılık sorguları sabaha karşı tamamlandı. Aralarında Bozbey'in de olduğu bazı şüpheliler tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Bozbey hakkında tutuklama kararı verdi. Bozbey'in eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey Gürer, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'e tutuklama kararı 5 gündür gözaltında bulunan, bugünse mahkemeye çıkarılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'le birlikte 30 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Mustafa Bozbey hakkında rüşvet iddialarına Emek 22 Sitesi yönetimi ve ruhsat sahibinden yalanlama Gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, Emek 22 Sitesi’nin eski hisse ortağı olduğu söylenen Deniz Bozkurt’a rüşvet verdiği iddialarını, söz konusu sitenin yapı ruhsat sahibi İsmail Şeker, “31 Aralık 2012 tarihinde biz belediyeden ruhsatımızı çıkardık. Belediye bize herhangi bir para vermedi. Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında kamu yararına arsa terki verdik. Onun karşılığında ruhsatımızı aldık. Deniz Bozkurt’un cebinde bin lira para yoktur, hırsızdır. Bu iddia ettiği parayı da devletten geri almaya çalışıyor. Derdi budur” diyerek yalanladı.
CHP'den 'Mustafa Bozbey' tepkisi: 'Böyle demokrasi anlayışı olmaz olsun!' Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına CHP'den "Bursa’da halkımızın vermediği yetkiyi zorbalıkla alıyorlar. Halkın verdiğin oyun bu iktidar için bir önemi yok" tepkisi geldi.