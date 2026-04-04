Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den ilk açıklama!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 gün önce şafak operasyonuyla gözaltına alınan ve bugün hakkında tutuklama kararı verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den ilk açıklama geldi.

"KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN..."

Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bursa bunu hak etmedi. Bursa halkının iradesine ve emeğine haksızlık yapıldı. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, özgür günlerde yeniden buluşacağız. Bursa’mız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Sözümüz söz: Bursa hakkını alacak. Bursa kazanacak!"

Bursa bunu hak etmedi.



Bursa halkının iradesine ve emeğine haksızlık yapıldı.



Kimse umutsuzluğa kapılmasın, özgür günlerde yeniden buluşacağız. Bursa’mız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.



Sözümüz söz: Bursa hakkını alacak.



— Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) April 4, 2026

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart'ta yürüttüğü soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, iki kardeşi ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Bunlardan 57'si gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen Mustafa Bozbey ile 56 kişinin savcılık sorguları sabaha karşı tamamlandı. Aralarında Bozbey'in de olduğu bazı şüpheliler tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Bozbey hakkında tutuklama kararı verdi. Bozbey'in eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey Gürer, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.