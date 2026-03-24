Tutuklu gazeteci İsmail Arı cezaevinden sordu: 'Haberlerim kimleri rahatsız etti?'

Aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınan ve Ankara'ya getirilerek tutuklanan gazeteci İsmail Arı, cezaevinden yeni bir mesaj gönderdi.
Sincan Cezaevi'nden mesaj gönderen Arı, "Haberlerim bayramda tutuklanacak kadar kimleri rahatsız etti?” diye sordu.
"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"
BirGün gazetesinin aktardığına göre, İsmail Arı mesajında şu soruları kaydetti:
“Ben neden tutuklandım?
Hangi haberleri yapmam istenmedi?
Haberlerim bayramda tutuklanacak kadar kimleri rahatsız etti?
Beni kimler susturmak istedi?
Gazetecilik suç değildir"
NE OLMUŞTU?
Gazeteci İsmail Arı, bayram nedeniyle aile ziyareti için gittiği Tokat’ta 21 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Arı, 22 Mart günü ise tutuklanmıştı.
Arı'nın tutuklanmasına yaptığı haberler gerekçe gösterilmişti.