Tutuklu gazeteci İsmail Arı cezaevinden sordu: 'Haberlerim kimleri rahatsız etti?'

24.03.2026 17:41:00
Haber Merkezi
22 Mart günü tutuklanan gazeteci İsmail Arı, cezaevinden aktardığı mesajında, "Haberlerim bayramda tutuklanacak kadar kimleri rahatsız etti?" diye sordu.

Aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınan ve Ankara'ya getirilerek tutuklanan gazeteci İsmail Arı, cezaevinden yeni bir mesaj gönderdi.

Sincan Cezaevi'nden mesaj gönderen Arı, "Haberlerim bayramda tutuklanacak kadar kimleri rahatsız etti?” diye sordu.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

BirGün gazetesinin aktardığına göre, İsmail Arı mesajında şu soruları kaydetti:

“Ben neden tutuklandım?

Hangi haberleri yapmam istenmedi?

Haberlerim bayramda tutuklanacak kadar kimleri rahatsız etti?

Beni kimler susturmak istedi?

Gazetecilik suç değildir"

NE OLMUŞTU?

Gazeteci İsmail Arı, bayram nedeniyle aile ziyareti için gittiği Tokat’ta 21 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Arı, 22 Mart günü ise tutuklanmıştı. 

Arı'nın tutuklanmasına yaptığı haberler gerekçe gösterilmişti.

Özgür Özel'den, tutuklu gazeteci İsmail Arı'nın eşine telefon CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu gazeteci İsmail Arı'nın eşi Dila Arı'yı aradı ve dayanışma mesajlarını iletti. CHP lideri, "Her zaman yanındayız, destek olacağız. İsmail'i de yalnız bırakmayacağız" dedi.
Gazeteci İsmail Arı'nın tutuklanması Meclis gündeminde: Adalet Bakanı Akın Gürlek'e zor soru! Gazeteci İsmail Arı'nın tutuklanması, Meclis gündemine taşındı. DEM Partili Celal Fırat, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, "Kamu yararı taşıyan gazetecilik faaliyetlerinin cezai soruşturmalara konu edilmesi hangi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaktadır?" sorusunu yöneltti.
Edirne'de gazeteciler meslektaşları İsmail Arı için sokaklara çıktı: 'İsmail Arı'yı derhal serbest bırakın!' Edirne'de çalışan gazeteciler BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasını protesto etti. BirGün gazetesi muhabiri Yaren Çolak, "İsmail Arı'yı tutuklayarak ne onu ne BirGün gazetesini ne de BirGün okurlarını susturabilirsiniz. Bu karanlığı beraber aşacağız. Bizler onun haberlerinin takipçisi, o gerçeklerin savunucularıyız" dedi.