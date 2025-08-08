Tutuklu Medya A.Ş yöneticisi Atayman: Benden duymadığım, görmediğim, yaşamadığım şeyleri anlatmamı bekliyorlar

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarına yönelik 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), ikinci buluşmasını Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi. Buluşmaya, Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Parti Meclisi üyeleri Ozan Işık, Berkay Gezgin, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, tutuklu aileleri ve vatandaşlar katıldı.

ATAYMAN: "GÖRMEDİĞİM, YAŞAMADIĞIM ŞEYLERİ ANLATMAMI BEKLİYORLAR"

Buluşmada konuşan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü Dr. İpek Elif Atayman’ın oğlu Efe Çakır, “Annem suçsuzdur, sonuna kadar kefilim” dedi. Efe Çakır, "Annemle her konuşmamızda 'oğlum suçsuzum ama tahliye etmezler. İddianameyi ve duruşma günümü bekliyorum. Benden duymadığım, görmediğim, yaşamadığım şeyleri anlatmamı bekliyorlar. Ama ben 21 aylık görev süremde hiçbir kanun dışı şeye rastlamadım. Hiçbir kanunsuz işe imza atmadım' diyor. Her gün farklı bir sıkıntı yaşadıktan sonra Afyon'da en azından sabit bir yere kavuştuğunu söylüyor. Halen eksikleri olmasına rağmen ilgilenen, derdini paylaşan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“VEDA EDERKEN SARILMADIM BİLE, BEŞİNCİ AYIN İÇİNDEYİZ”

Efe Çakır, konuşmasında yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

“On dokuz Mart sabahı buradaki tüm aileler gibi biz de hayatımızın en zor sabahlarından birine uyandık. Evimizde yapılan aramada herhangi bir delile rastlanmadı. Veda ederken sarılmadım bile, en geç aynı akşam annemi alacağımı düşünüyordum ama alamadım. Bugün beşinci ayın içindeyiz. Dışarıda zaman bizler için hızlı akıyor gibi görünebilir fakat içeride tutuklularımız için saatler gün gibi, günler ise bir ömür gibi geçiyor.”

“HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”

Çakır, annesinin görev süresinde kamu kaynaklarını özenle kullandığını belirterek şunları söyledi:

“Annem gibi bir yöneticiyi bile tutukladılar. Böylesine mütevazı bir mal varlığıyla bir kişinin sözde maddi ve menfaat için kurulmuş bir suç örgütüne üye olması hayatın olağan akışına aykırıdır. İpek Elif Atayman’ın mal varlığı, krediyle edinilmiş iki küçük daire, bir tarla ve bir araçtır. Göreve başladığı ilk hafta lüks makam aracını değiştirip daha mütevazı bir araç tercih etti. Şirketi de karda devretti.”

“SONUNA KADAR KEFİLİM”

Çakır, annesinin meslek hayatına 1992’de başladığını ve 30 yılı aşkın süredir medya alanında çalıştığını anımsatarak, “Burada size yalnızca annemi değil, en yakından tanıdığım bir insanı anlatmaya çalıştım. Ve o kişiye sonuna kadar kefilim. Annem suçsuzdur. Şimdilik ömrünün beş ayını hapiste, zor koşullarda geçirdi. Bu mağduriyetin bir an önce sona ermesini istiyoruz” dedi. Çakır, haksız yere tutuklanan tüm isimlerin özgürlüklerine kavuşması dileğini dile getirerek, seslerine ses katanlara teşekkür etti.