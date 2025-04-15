Tutuklu sosyal medya fenomeni 'Basel'den mesaj var: 'Sayenizde Silivri eskisinden de sıcak'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 00:48

Güncelleme: 15.04.2025 - 00:48

Gülhane Parkı eyleminde gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Bekir Aslan, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Bekir Aslan, sosyal medyada 'Basel' ismi ile biliniyor ve öğrencilere eylem boyunca verdiği destek paylaşımları ile tanınıyor.

Aslan'ın aktardığına göre, tutuklanma sürecinde kendisine "DEV GENZ" yazılı pankart ve "Grup Yorum" paylaşımları soruldu.

Bekir Aslan'ın Silivri'den mesajı ise şu şekilde:

"Selamlar.

Moralim çok iyi, gerçekten mutluyum. Bunları sırf Umit pompalamak için demiyorum sizlere. Yalanım Varsa Melih Gökçek olayım. Başta Fatih, Begüm, Öykü, Elif olmak üzere GSÜ'den ve TİP'ten benim için ulaşan, bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. İnsan bu kadar yoldaşı varken kendisini nasıl yalnız hisseder ki?

Cuma akşamında pazartesiye kadar Metriste tek başıma bir hücrede kaldım. Maalesef zorunluluktan YKY'den Semerkat okudum. Geceyi de Silivride tek başıma bir hücrede geçireceğim. Böylesine bir saçmalık karşısında sadece gülüyorum ve yeni tahliye olan arkadaşların da haberlerini alıyorum, Sayenizde Silivri eskisinden de sıcak. Çayım, sigaram ve kitabımla ben burada çok huzurluyum.

Tek sıkıntım dışarıdaki mücadeleye, hak-hukuk-adalet uğraşınıza sadece mektuplarla destek oluyor oluşumdur, sizlerin hepinizi kucaklıyorum. Burada bana sardiği tütünü veren teyzeler olmadığı için Kendim Sigara Sarmayı öğrenicem. Öpüyom sizi.

KORKMUYOZ "