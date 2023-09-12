'Tüysüzler' davasında intihar eden mağdurun eşi konuştu: ‘Çocuklarım yetim kaldı, adalet istiyorum’

Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:32

Güncelleme: 12.09.2023 - 13:32

2014 yılının Haziran ayında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde altın ve para cinsinden faiz öderken işleri bozulan, Sarraf Tüysüzler isimli kuyumcu dükkanını kapatarak kayıplara karışan Cemalettin Albayrak, Turgut Tüysüz ve Yüksel Hancızade hakkında açılan davanın 14’üncü celsesi bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti.

350 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Tüysüzler davasında yakalama kararı çıkarılan sanıkların duruşmaya gelmediği görüldü. Duruşmaya mağdurlar ve avukatları katıldı. Müşteki avukatı, sanıklar zararı gidermeyecekleri yönünde beyan verdiğini ve tarafların uzlaşmayı kabul etmediğini dile getirdi.

“ÇOCUKLARIM YETİM KALDI, ADALET SAĞLANSIN”

Duruşmada bugünün değeriyle 2 milyon lira zarara uğradığını, eşinin ekonomik sıkıntı sebebiyle intihar ettiğini söyleyen Ayşegül U., "Eşim Tüysüzler tarafından dolandırıldı. Çocuklarım yetim kaldı, adalet yerini bulsun" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.