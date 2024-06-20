Tuz yerine çamaşır sodası atmışlar: 15 işçi zehirlendi

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesindeki bir balık fabrikasında yemeklere yanlışlıkla tuz yerine çamaşır sodası atılınca 15 işçi zehirlendi.

İHA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:05
Tuz yerine çamaşır sodası atmışlar: 15 işçi zehirlendi
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Trabzon’un Beşikdüzü ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir balık fabrikasının işçileri yemekhanede yedikleri yemekten zehirlendi. 

Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 15 işçi Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. 

Tedavi altına alınan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yemekhane yemeklere tuz yerine yanlışlıkla çamaşır sodası atıldığı öğrenildi.


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