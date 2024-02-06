Tuzla Piyade Okulu’ndaki skandalda karar: Teğmenlerin TSK’den ihracı istendi

Tuzla Piyade Okulu'nda bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan kavga sonrası başlatılan soruşturmada sona gelindi. Buna göre, teğmenlerin yedisi de ihraç edilirken Yüksek Disiplin Kurulu soruşturmayı genişletme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:23
Tuzla Piyade Okulu’ndaki skandalda karar: Teğmenlerin TSK’den ihracı istendi
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihracı istenen teğmenlerin ihracı 18 Ocak’ta toplanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşülmüştü.

Yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren dört teğmen savunma yaparken yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve ona destek olan iki teğmen savunma yapmaya gitmemişti.

10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, disipline sevk edilen teğmenlerin yedisi de ihraç edildi. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Tuzla Piyade Piyade Okulu’nda yürüttüğü idari soruşturmayı genişletti. 

Yüksek Disiplin Kurulu’nun soruşturmayı genişletmesi WhatsApp yazışmalarına dayandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararını onadığı takdirde teğmenlerin yedisinin ihracı kesinleşerek soruşturma genişletilecek.


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