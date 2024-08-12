Tuzla’da göçük altında kalan 2 işçinin cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

İstanbul Tuzla’da bir şantiyede göçük altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

İHA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 08:55
Tuzla’da göçük altında kalan 2 işçinin cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
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İstanbul Tuzla Tepeören’de dün saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana geldi.

Şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi Salih İ. ve Cengiz Ö. toprak altında kaldı.

Yapılan kurtarma çalışmalarında işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

2 işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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