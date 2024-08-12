Tuzla’da göçük altında kalan 2 işçinin cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
İstanbul Tuzla’da bir şantiyede göçük altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
İstanbul Tuzla Tepeören’de dün saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana geldi.
Şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi Salih İ. ve Cengiz Ö. toprak altında kaldı.
Yapılan kurtarma çalışmalarında işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
2 işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zincir markette skandal görüntüler
- O sözleri yargıya taşınıyor!
- Adanalı bunu unutmaz!
- 'MHP’siz hayat hayali sırıtıyor'
- Tarihi başarısızlık!
- Binaya el koyma istemi!
- CHP Kurultayı'nda yeniden aday olacak mı?
- Dehşetten yeni görüntüler
- İngiltere'deki yardım kuruluşundan 'kurtarma projesi'
- Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolcu için flaş yorum