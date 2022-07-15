Yozgat'ta feci kaza: 6 yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 12:03
Yozgat'ta feci kaza: 6 yaralı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Ortaköy yolunda meydana gelen kazada, 50 yaşındaki İ.B. idaresindeki 66 AAL 140 plakalı otomobil, 20 yaşındaki Y.B. hakimiyetindeki 66 HL 692 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile araç içesinde bulunan E.Y., T.B., A.B., N.B. isimli şahıslar yaralandı. 

Olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslar ile Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 



Yozgat kaza trafik kazası
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