Tuzla’da ilginç görüntü: Denizde değil otoyolda jet ski ile yolculuk etti
Tuzla D-100 Karayolu'nda otomobil arkasına bağlanarak çekilen jet ski üzerinde seyahat eden bir yurttaş cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde jet ski üzerindeki yurttaş kendisini kayıt alan kişiye gülerek poz verdi.
İstanbul Tuzla D-100 Karayolu'nda Kadıköy istikametine ilerleyen bir otomobilin arkasına bağlı jet ski üzerinde oturarak seyahat eden yurttaş, yoldaki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Otomobil arkasına bağlı olan jet ski üzerinde yolculuk yapan kişi, kendisini cep telefonu ile video kaydı alan yurttaşlara gülerek poz verdi.
Jet ski çeken otomobil bir süre sonra otoyolda gözden kayboldu.
İlginç anlar yurttaşın cep
telefonu kamerasına yansıdı.
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