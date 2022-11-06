Tuzla’da ilginç görüntü: Denizde değil otoyolda jet ski ile yolculuk etti

06 Kasım 2022 Pazar, 12:09

İstanbul Tuzla D-100 Karayolu'nda Kadıköy istikametine ilerleyen bir otomobilin arkasına bağlı jet ski üzerinde oturarak seyahat eden yurttaş, yoldaki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobil arkasına bağlı olan jet ski üzerinde yolculuk yapan kişi, kendisini cep telefonu ile video kaydı alan yurttaşlara gülerek poz verdi.

Jet ski çeken otomobil bir süre sonra otoyolda gözden kayboldu.

İlginç anlar yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

