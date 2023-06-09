Tuzla’da 'tornavidalı ve kasklı' yol verme kavgası!
Tuzla’da motosiklet sürücüsü ile servis sürücüsü arasında kavga çıktı. Motosiklet kaskı ile tornavidanın kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Tuzla'da geçen günlerde motosiklet sürücüsü ile servis şoförü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle motosiklet sürücüsü elindeki kask ile servis sürücüsünü darbetti.
Servis sürücüsü de tornavida ile motosiklet sürücüsünü darbederek kovaladı.
Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MGK bildirisinde kritik 'Suriyeli' mesajı
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu
- Gerici teklif raftan iniyor
- Bu sefer AKP'li Yediyıldız gibi yalama işi değil...
- İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
- Yandaştan damada ağır sözler
- 'AKP ile işbirliği yaparsa şaşırmam'
- Yine HÜDA PAR yine skandal!
- Köşesinden duyurdu: Habertürk'te bir ayrılık daha!
- Ahmet Davutoğlu’ndan 'AKP'ye destek' açıklaması