Tuzla’da 'tornavidalı ve kasklı' yol verme kavgası!

Tuzla’da motosiklet sürücüsü ile servis sürücüsü arasında kavga çıktı. Motosiklet kaskı ile tornavidanın kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:44
Tuzla’da 'tornavidalı ve kasklı' yol verme kavgası!
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İstanbul Tuzla'da geçen günlerde motosiklet sürücüsü ile servis şoförü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesiyle motosiklet sürücüsü elindeki kask ile servis sürücüsünü darbetti.

Servis sürücüsü de tornavida ile motosiklet sürücüsünü darbederek kovaladı.

Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


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