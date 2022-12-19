Tuzla'da 'valeler' arasında silahlı kavga!

19 Aralık 2022 Pazartesi, 15:05

Tuzla, Postane Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında farklı işyerlerinde çalışan ve aralarında anlaşmazlık bulunan valeler arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TABANCAYLA YAKALANDI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri yakınındaki S.Ö. isimli bir şüpheli, üzerinde tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişekle birlikte yakalandı. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından olaya karıştığı belirlenen T.Y., E.Ö., Y.Z.Y., F.S.Y., G.G. ve A.Ö. kısa sürede yakalandı.

T.Y. isimli şüphelinin olayda kullanıldığı bir adet tabanca ele geçirilirken yakalanan 7 şüpheli hakkında "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Mala Zarar Verme" suçları ve "Vale Hizmetleri Kapsamında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktaki bir kişinin peş peşe ateş ettiği görülüyor.