Twitch'te dolandırıcılık soruşturması: 2 şüpheli tutuklandı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 00:58

Covid-19 temaslısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli, evlerinde karantinaya alınırken 6’sı 18 yaşından küçük 39 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları ortaya çıkan 31’i Twitch fenomeni 42 şüpheli yakalanmıştı. Dolandırıcıların, kopyaladıkları kartları aklamak için anlaştıkları fenomenlere bağış yaptıkları ve bu bağıştan yüzde 30 komisyon aldıkları tespit edilmişti.