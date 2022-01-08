Twitch'te dolandırıcılık soruşturması: 2 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya platformu Twitch üzerinden kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

ANKA
08 Ocak 2022 Cumartesi, 00:58
Twitch'te dolandırıcılık soruşturması: 2 şüpheli tutuklandı
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Covid-19 temaslısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli, evlerinde karantinaya alınırken 6’sı 18 yaşından küçük 39 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları ortaya çıkan 31’i Twitch fenomeni 42 şüpheli yakalanmıştı. Dolandırıcıların, kopyaladıkları kartları aklamak için anlaştıkları fenomenlere bağış yaptıkları ve bu bağıştan yüzde 30 komisyon aldıkları tespit edilmişti.


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