Uçakta panik anları: 'Bu uçakla uçmak istemiyorum’

İstanbul-Elazığ seferi yapan AnadoluJet’e ait TK718 sefer sayılı uçak, elektrik arızası nedeni ile içinde yüzlerce yolcusuyla saatlerce havalimanından kalkmayı bekledi. Yaşı küçük yolculardan birinin korkup, ’’Bu uçakla uçmak istemiyorum’’ diyerek yakınlarına sarılması kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:07
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AnadoluJet’in TK718 sefer sayılı İstanbul-Elazığ seferini yapan uçak, dün gece saatlerinde sefer saatinde yolcuları almaya başladı.

Uçağın kalkmasını bekleyen yolcular, seferin bir türlü gerçekleşmemesi nedeni ile kabin görevlilerinden bilgi istedi. Bir süre sonra pilot, uçakta yaşanan elektrik arızasının yaşandığını ve giderilmeye çalışıldığı anonsunu yaptı.

Elektrik arızasının hangi bölümden kaynaklandığını öğrenemeyen yolcular, saatlerce bekleyişlerinin ardından, bindikleri uçağın güvenli olmadığını belirterek bu uçakla uçmak istemedi.

Yaşı küçük yolculardan biri de korku dolu gözlerle ’’Bu uçakla istemiyorum" diyerek yakınlarına sarıldı. Korkup gözyaşları döken çocuğu yakınları ve diğer yolcuların ’’Korkma’’ diyerek sakinleştirmeye çalışması cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yolcular, uzun bir bekleyişin ardından başka bir uçağa nakledilerek Elazığ’a sevk edildi.


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