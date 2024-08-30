Uçuruma yuvarlanan kamyon hurdaya döndü: 1 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 17:47
Uçuruma yuvarlanan kamyon hurdaya döndü: 1 yaralı
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Edinilen bilgilere göre kaza Alan köyü yakınlarında meydana geldi. Y.D. idaresindeki parke taşı yüklü kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi uçuruma yuvarlandı.

Yaklaşık 30 metre yuvarlanan kamyon hurdaya dönerken sürücüsü ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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