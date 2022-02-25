Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'dan Ukrayna’da yaşayan Türklere ücretsiz kullanım
Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom, Ukrayna’da bulunan Türkiye vatandaşları için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı verdi.
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonu sonrası, dünya çapında da faaliyet gösteren üç GSM şirketi Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'dan Ukrayna’da bulunan Türkiye vatandaşları için bir karar geldi.
Ülkede bulunan Türkiye vatandaşları için acil iletişim ihtiyacının karşılanması amacıyla ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanıdı.
GSM şirketleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.
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