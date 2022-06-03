Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya çaldığı tahılı Türkiye dahil birçok ülkeye satıyor

03 Haziran 2022 Cuma, 15:10

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Rusya'nın çaldığı tahılı alan ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu iddia etti.

Bodnar, Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada Türk yetkililerden yardım istediğini, Rusya'nın tahılı Türkiye karasuları üzerinden başka ülkelere nakletmesine karışanların Interpol tarafından soruşturulduğunu söyledi.

Ukrayna Tarım Bakanlığı, Rusya güçlerinin işgal ettikleri bölgelerden "yüz binlerce ton" tahılı çaldığını öne sürmüştü.

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği ise Reuters ajansına açıklama yaparak Mayıs ayında Türkiye karasularından geçen Rus bandıralı Matros Puzynich adlı kuru yük gemisinin, Ukrayna'dan çalınan 100 bin ton tahılı Suriye'de Lazkiye limanına getirdiğini iddia etmişti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ihracat için "suç faaliyeti" denilmişti.

Reuters ise geminin tahıl yüklü olduğunu ve Lazkiye'ye gittiğini ancak buğdayın çalıntı olduğu iddiasını bağımsız kaynaklardan doğrulayamadığını kaydetti.

Rusya, Ukrayna'dan tahıl çaldığı iddialarını reddediyor.

Türkiye ve Suriye'den de iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Reuters

REUTERS'IN ARAŞTIRMASI

Reuters'ın veri doğrulamak için Refinitiv izleme sistemi üzerinden yaptığı araştırmaya göre Matros Pozynich, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol limanında tahıl yüklendikten sonra 19 Mayıs'ta yola çıktı.

Planet Labs PBC'den alınan uydu fotoğrafları, geminin 29 Mayıs'ta Lazkiye limanına demirlediğini belgeliyor.

Lübnan'daki Ukrayna Büyükelçiliği, Ukrayna polisini kaynak göstererek Matros Pozynich'e yüklenen tahılın, Rus güçleri tarafından Ukrayna'nın işgal altında tutulan buğday silolarından "çalındığını" iddia ediyor.

Reuters Ukrayra'nın Beyrut Büyükelçisi, Rusya'nın 'çalıntı' 100 bin ton buğdayı müttefiki Suriye'ye yolladığını söylemişti

Uluslararası piyasalardaki tahıl fiyatlarıyla hesaplandığında söz konusu tahılın değerinin 40 milyon dolardan fazla olduğu kaydediliyor.

Suriye'de 2011 yılında iç savaşın başlamasından bu yana Rusya Suriye'nin tahıl ihtiyacının çok önemli kısmını karşılıyor. Bu hem normal ihracat hem de insani yardım kapsamında gönderiliyor.

Interfax ajansının rakamlarına göre Rusya, yapılan 2021 yılında yapılan ikili anlaşma kapsamında Suriye'ye yılda bir milyon ton tahıl göndermeyi taahhüt etmişti.

Rusya'nın Suriye'ye gönderdiği buğdayın bir kısmı Kırım üzerinden gönderiliyor.

Ukrayna makamlarının ismini verdikleri Matros Pozynich kuru yük gemisi önce varış yerini Beyrut olarak bildirmiş ama Refinitiv gemi izleme veri tabanına göre 25 Mayıs günü Lübnan açıklarında uydu bağlantısını kapatmıştı.

Çarşamba günü uydu bağlantısını yeniden açan geminin batıya, Suriye açıklarına doğru yöneldiği MarineTraffic.com sitesinden görülebiliyor.

Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'yı "özel harekat" adı altında "Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak" gerekçeleriyle işgale başlamıştı.

Batılı ülkeler ise Rusya'yı yeni topraklar ilhak etmek için bahane üretmekle suçlamıştı.

Ukrayna Tarım Bakanlığı geçen ay işgal altındaki bölgelerden 500 bin ton tahıl çalındığını iddia etmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada tahılın büyük kısmının Harkov, Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinden Rusya'ya, ya da Zaporizia ve Herson bölgeleri üzerinden Kırım'a yollandığı öne sürülmüştü.

Rusya iddiaları ısrarla yalanlarken, Rus TASS ajansının haberine göre Ukrayna'nın Rusya'nın işgali altındaki Herson bölgesindeki yönetimin başkan yardımcısı Kiril Stremousov hafta başında, Rusya'ya tahıl ihracatına başladıklarını duyurmuştu.

Ukrayna geçen ay, yine çalıntı tahıl dolu olduğunu öne sürdüğü bir Rus yük gemisini geri çevirdiği için, dünyanın en çok tahıl ithal eden ülkelerinden Mısır'a teşekkür etmişti.