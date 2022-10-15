Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan Amasra'daki maden faciası mesajı

15 Ekim 2022 Cumartesi, 11:37

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, dün akşam saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciası ile ilgili mesaj yayınladı.

Bodnar’ın mesajı şöyle:

"Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlaması haberini derin üzüntüyle öğrendik. Düşünceler ve dualarımız bu trajedinin kurbanları ve sevdiklerini kaybedenlerin yanındadır. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz."