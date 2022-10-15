Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan Amasra'daki maden faciası mesajı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 11:37
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan Amasra'daki maden faciası mesajı
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, dün akşam saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciası ile ilgili mesaj yayınladı.

Bodnar’ın mesajı şöyle:

"Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlaması haberini derin üzüntüyle öğrendik. Düşünceler ve dualarımız bu trajedinin kurbanları ve sevdiklerini kaybedenlerin yanındadır. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz."


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