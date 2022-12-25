Ulaştırma Bakanlığı, ‘Yetersiz’ dediği şirket Gülermak İnşaat'a 6 milyar TL’lik iş verdi

25 Aralık 2022 Pazar, 04:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, TCDD Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi’nin “Halkalı-Ispartakule” kesiminin yapım işini “pazarlık usulüyle” yaklaşık 6 milyar TL’ye Gülermak İnşaat’a verdiği ortaya çıktı. Bakanlıktan daha önce de onlarca iş alan firma, en çok kamu ihalesi alan beş şirketten biri olan Kolin İnşaat’la ortak girişimleriyle tanınıyor.

Cumhuriyet, bakanlığın Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi’nin, Çerkezköy-Kapıkule kesimi için 2019’da pazarlık usulüyle ihaleye çıktığını, ihaleyi ise Kolin İnşaat’ın yaklaşık 524 milyon Avro bedelle kazandığını gündeme getirmişti. Bu ihaleyi önce 489 milyon Avro teklif veren Gülermak + Alsim Alarko Ortak Girişimi kazanmış ancak itiraz sonucu, “teknik yeterliliğe sahip olmadığı” gerekçesiyle sözleşme Gülermak ile değil, daha yüksek teklif veren Kolin’le imzalanmıştı.

YİNE ‘PAZARLIK’ USULÜ

Bakanlığın, “teknik yeterliliğe sahip değil” dediği şirkete, 2022’de aynı projenin başka bir etabının yapım işini verdiği ortaya çıktı. Doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumlarda uygulanması gereken “21/b ilansız, pazarlık usulü” ihale yöntemini, yapımı uzun süren işlerde kullanmayı “gelenek haline” getiren bakanlık, aynı yöntemi projenin Halkalı-Ispartakule kesiminin ihalesinde de kullandı.

Halkalı-Ispartakule demiryolu hattının inşaatı için 31 Mayıs 2022’de ihaleye çıkıldı.

‘YETERSİZ’ DENMİŞTİ

İhaleyi, Kolin İnşaat ile ortak girişimleriyle bilinen, bakanlığın İstanbul’da yapımını üstlendiği metro projelerini de tamamlayan ancak üç yıl önce “teknik yeterliliği yok denilen” Gülermak kazandı. Şirketle Temmuz 2022’de, 5 milyar 994 milyon 32 bin 947 TL’ye (330 milyon 67 bin Avro) sözleşme imzalandı. Ayrıca, pazarlık usulünün acil durumlarda ve yapımı da kısa sürecek işlerde kullanılması gerekirken Gülermak’a sözleşmede 990 gün süre de tanındı.