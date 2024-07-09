Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu
Ticaret Bakanlığı, Ülker’in 'haksız rekabet' şikâyeti üzerine Züber’in "Gerçek Atıştırmalık" sloganlı reklam filminin yayınının durdurulmasına karar verdi.
Yıldız Holding markası Ülker‘in, Züber‘in reklamına yönelik haksız rekabet şikâyetini haklı bulan Ticaret Bakanlığı, markaya ceza kesti.
REKLAMLARIN YAYINI DURDURULDU
Züber’in ilave şeker, yapay aroma verici ve katkı maddesi içermeyen ürünleriyle ilgili reklamında kullandığı “Gerçek Atıştırmalık” ifadesinin rekabete aykırı olduğuna karar veren bakanlık, reklamın yayınını durdurdu.
Gelişme, sosyal medya kullanıcıları arasında kararın adaletli olup olmadığına yönelik başlayan tartışmanın etkisiyle gündemin üst sıralarına taşındı.
Ülker, Züber firmasını ilave şeker, yapay aroma verici ve katkı maddesi içermeyen ürünleriyle ilgili reklam filmlerinde kullandığı "gerçek atıştırmalık" ifadesinin haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle şikayet etti.— denetle! (@denetlecomtr) July 8, 2024
Ticaret Bakanlığı, Züber’e ceza kesti. Reklamlar durduruldu. pic.twitter.com/Pxj4cqmbyE
En Çok Okunan Haberler
-
- Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- İBB bir bir geri alıyor!
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor
- Cenk Tosun o görüntüler hakkında konuştu!
- İşte en çok dinlediği 15 şarkı!
- Bu kez konfederasyonlar devrede!