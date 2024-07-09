Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu

Ticaret Bakanlığı, Ülker’in 'haksız rekabet' şikâyeti üzerine Züber’in "Gerçek Atıştırmalık" sloganlı reklam filminin yayınının durdurulmasına karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 13:17
Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu
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Yıldız Holding markası Ülker‘in, Züber‘in reklamına yönelik haksız rekabet şikâyetini haklı bulan Ticaret Bakanlığı, markaya ceza kesti. 

REKLAMLARIN YAYINI DURDURULDU

Züber’in ilave şeker, yapay aroma verici ve katkı maddesi içermeyen ürünleriyle ilgili reklamında kullandığı “Gerçek Atıştırmalık” ifadesinin rekabete aykırı olduğuna karar veren bakanlık, reklamın yayınını durdurdu.

Gelişme, sosyal medya kullanıcıları arasında kararın adaletli olup olmadığına yönelik başlayan tartışmanın etkisiyle gündemin üst sıralarına taşındı.


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