Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu

Yıldız Holding markası Ülker‘in, Züber‘in reklamına yönelik haksız rekabet şikâyetini haklı bulan Ticaret Bakanlığı, markaya ceza kesti.

Züber’in ilave şeker, yapay aroma verici ve katkı maddesi içermeyen ürünleriyle ilgili reklamında kullandığı “Gerçek Atıştırmalık” ifadesinin rekabete aykırı olduğuna karar veren bakanlık, reklamın yayınını durdurdu.

Gelişme, sosyal medya kullanıcıları arasında kararın adaletli olup olmadığına yönelik başlayan tartışmanın etkisiyle gündemin üst sıralarına taşındı.

Ülker, Züber firmasını ilave şeker, yapay aroma verici ve katkı maddesi içermeyen ürünleriyle ilgili reklam filmlerinde kullandığı "gerçek atıştırmalık" ifadesinin haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle şikayet etti.



Ticaret Bakanlığı, Züber’e ceza kesti. Reklamlar durduruldu. pic.twitter.com/Pxj4cqmbyE