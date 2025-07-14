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Ümit Özdağ'dan 'komisyon' tepkisi!

Ümit Özdağ'dan 'komisyon' tepkisi!

14.07.2025 15:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ümit Özdağ'dan 'komisyon' tepkisi!

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı sürece ilişkin TBMM'de kurulması beklenen komisyona tepki gösteren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Terörle müzakerenin ikinci aşaması TBMM’de kurulacak komisyon ile gerçekleşecek. Adı öyle olmasa da bu komisyon yeni anayasa komisyonudur. Ve bu komisyon İmralı’da Öcalan ile çalışılan anayasa değişikliklerini onaylamaktan başka işe yaramayacaktır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidarın, "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı sürece ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulması beklenen komisyona tepki gösterdi.

 "ATATÜRK TÜRKİYE’SİNİ YIKMA KOMİSYONU"

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan ile İmralı adasında başlayan müzakerelerin birinci aşaması 30 PKK’lının mangal partisi havasında keleşlerini yakması ile sona erdi. Müzakerelerde ikinci aşamaya Erdoğan’ın 12 Temmuz’da AK Parti-MHP-DEM ittifakını açıkladığı konuşma ile geçildi.

Terörle müzakerenin ikinci aşaması TBMM’de kurulacak komisyon ile gerçekleşecek. Adı öyle olmasa da bu komisyon yeni anayasa komisyonudur. Ve bu komisyon İmralı’da Öcalan ile çalışılan anayasa değişikliklerini onaylamaktan başka işe yaramayacaktır. Bu komisyon Öcalan ve PKK’yı meşrulaştırma, Atatürk Türkiye’sini yıkma komisyonudur. Gerçekten muhalif olan hiçbir parti bu komisyonda yer almamalıdır.

Zafer Partisi olarak Türk Milletine söz veriyoruz: Köylerde, tarlalarda, pazarlarda, fabrikalarda, sokaklarda ve meydanlarda Atatürk Türkiye’sini ve milli birliğimizi savunacağız. Bu mücadelede Zafer Partisi’ne destek olun."

İlgili Konular: #Ümit Özdağ #pkk #Komisyon #Öcalan

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