Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2021 Cuma, 21:42
Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı
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Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Tarhan sosyal medya hesabından Özdağ’ın hastaneye kaldırıldığını ve serum tedavisi uygulandığını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, geçirdiği ağır grip nedeniyle hastanede müşahede altına alındığı bildirildi.


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