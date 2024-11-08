Ümraniye Belediye Meclisi'nde kavga çıktı: CHP’li üyelere saldırdılar!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 00:01

Güncelleme: 08.11.2024 - 00:01

Ümraniye Belediye Meclis Üyesi İbrahim Can Kıran, sosyal medyada yaptığı açıklamada, saldırıya uğradıklarını açıkladı.

Kıran’ın paylaşımı şu şekilde:

"Ümraniye Belediye Meclisinde kadın meclis üyelerimiz ve tüm meclis grubumuz saldırıya uğradı. Saldıran sivil kişiler başta olmak üzere herkes hakkında hukuki tüm haklarımızı saklı tutuyoruz.

"SİNMEYECEĞİZ YILMAYACAĞIZ"

Baskılarla susmayacağız, doğru bildiğimizi söyleyeceğiz! Ümraniye’nin hakkını sonuna kadar savunacağız. Bugün, CHP Ümraniye Meclis Üyelerimize yapılan saldırıya karşı sinmeyeceğiz, yılmayacağız. Türkiye’nin birinci partisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu partisiyiz. Türkiye’yi, İstanbul’u ve Ümraniye’yi koruyacak ve hiç kimseye teslim etmeyecek güç ve irade bizlerde mevcuttur" dedi.