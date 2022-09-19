Ümraniye'de feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu

19 Eylül 2022 Pazartesi, 14:53

Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi Ahmet Cevdet Paşa Caddesi üzerinde 17 Eylül Cumartesi günü, 8 yaşındaki Ali E., karşıya geçmek isterken otomobil çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine gelirken, sürücü ambulansın gelmesini beklemeden çocuğu hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan Ali E.'nin taburcu olduğu öğrenildi.

"OĞLUMUN DURUMU İYİ"

Baba Sinan Eskipınar, "Çocuklar sokakta oynarken kaza olmuş. Komşular ve oğluma çarpan otomobilin sürücüsü hemen hastaneye kaldırıyorlar. Oğlumun durumu şu an için iyi, gerekli tahliller yapıldı, filmler çekildi. Çok şükür hiçbir şeyi yok. Bugün okula başladı. Ancak bu yol yeni tek yönlü oldu. Yokuş aşağı olduğu için de araçlar hızlı geliyor. Daha büyük kazalar olabilir. Biz buraya hız kesici tümsek ve uyarı levhaları konulmasını istiyoruz. Belediyeden isteğimiz budur. Başka kazalar olmasın" dedi.

Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde caddede oynayan çocuğu bir otomobilin çarptığı görülüyor. Kazayı gören insanlar yardıma koşuyor.

Polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.