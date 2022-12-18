Ümraniye'de gecekondu yangını!

18 Aralık 2022 Pazar, 20:58

Yangın, saat 19.30 sıralarında Topağacı Mahallesi, Sönmez Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bölgeden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gecekondudan alevlerin yükseldiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.