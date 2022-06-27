Ümraniye'de kadın cinayeti: 40 yıllık eşini süpürge kablosuyla boğdu!
Ümraniye'de Gürsel Kaya (61), temizlik yaparken ses yaptığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin kablosuyla (40) eşi Şengül Kaya'yı (58) boğdu. "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek 155'i arayan Gürsel K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Ümraniye'de geçtiğimiz perşembe günü eşi Şengül K.'yi süpürge kablosuyla boğan Gürsel K., 155'i arayıp, "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek ihbarda bulundu
Olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül K.'nin (58) evde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Şengül K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şengül K.'nin olay sırasında kalbinin durduğu fakat yapılan müdahaleyle birlikte hayata döndürüldüğü öğrenildi. Şengül K. yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Şüpheli Gürsel K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ben şu an emekliyim ancak ek iş olarak geceleri bekçilik yapmaktayım. Şengül K. benim 40 senelik resmi nikahlı eşim olur. Müşterek 3 çocuğumuz vardır. Olay günü sabah 7'de işten gelerek istirahate ayrıldım" dediği öğrenildi.
SÜPÜRGE KABLOSUYLA BOĞMUŞ
Saat 15.00 sıralarında uyanarak eşiyle birlikte kahvaltı yaptığını söyleyen Gürsel K., eşinin temizlik yapmaya başladığını kaydederek, ifadesini şu şekilde sürdürdü:
"Ben evin işlerine yardım ettim ancak eşim temizlik işini uzattı, çok fazla ses oluyordu. Benim uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim. Yaklaşık iki ay sonra oğlumuzun nişanını öne süren eşim misafirlerin geleceğini söyleyince sözlü tartışmaya başladık. Bir anlık sinirle eşimi ittirince sırt üstü düştü. Ben kendimi kaybettim, eşimin boğazını uzun süre sıktım. Eşim kurtulmak için tırnaklarını benim vücuduma sürtmeye başladı. Süpürge kablosunu gördüm, kabloyla eşimin boğazına yüklendim. Eşim kendinden geçince önce oğlumu ardından polisi aradım" Gürsel K. olay nedeniyle pişman olduğunu, daha öncesinde hiç fiziksel şiddete başvurmadığını söyledi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, burada savcıya ifade verdi. Savcılık, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Gürsel K.'nin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
Video Haberler
- MHP'den Ahmet Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt
- İnebolu kaymakamı uyardı: Üst katlara çıkın
- Taksiciye 'sür lan' dedi, ortalık karıştı
- Karadeniz'de kırmızı alarm
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- 'AKP ve HDP arasında yeni bir çözüm süreci' iddiası
- 'Bunu gör arkadaş...'
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- 'Bilal Oğlan Federasyonu'
- 'Yeni bir dalga kapıda' diyerek tarih verdi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Bakanlık uyuyor, vakalar uçuyor
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!